On és el centenari pont dels Palillos i per què està en risc de col·lapse?

El Pont dels Palillos, una infraestructura centenària que es va convertir en el primer pont construït amb formigó armat a Catalunya i un dels primers a tot Espanya, està actualment en risc de col·lapse. Inaugurat l'any 1916 sobre el pantà de Sant Antoni, aquest pont històric ha estat testimoni de més d'un segle d'història, però ara, degut al seu deteriorament progressiu, necessita una intervenció urgent per assegurar la seva estabilitat i funcionalitat.

La importància històrica i actual del pont dels Palillos

El Pont dels Palillos no només és remarcable pel seu mètode de construcció pioner, sinó també per la seva funció essencial en connectar Tremp amb la Pobla de Segur, dos municipis claus a Catalunya. Va ser construït en paral·lel amb l'embassament de Sant Antoni, substituint la carretera anterior que va ser submergida pel pantà. Encara que actualment està integrat a la C-13z i ha vist el seu trànsit significativament reduït després de la posada en servei de la C-13, continua sent un element vital per a membres del Club Nàutic Sant Antoni, propietaris de finques aïllades i, cada vegada més, per a turistes i aficionats al ciclisme.

El risc de col·lapse i les mesures de preservació

Després d'estudis encarregats pel Govern, s'ha conclòs que el pont presenta un risc de col·lapse imminent, principalment a causa de la seva antiguitat i l'erosió del material amb què va ser construït. En resposta, la Generalitat ha anunciat una inversió de més d'un milió d'euros per a la seva rehabilitació. Aquest projecte inclourà reforçar els fonaments amb micropilotatges, restaurar el formigó deteriorat, i instal·lar una nova llosa de formigó, entre altres actuacions necessàries per garantir la seguretat i la continuïtat del seu ús.

La rehabilitació: un futur sostenible

A més de les obres estructurals, el projecte preveu la incorporació del pont com a part d'una via verda, potenciant el seu ús per part de veïns i turistes, així com el seu paper en la ruta cicloturística dels Llacs entre Balaguer i la Pobla de Segur. Aquestes mesures no només asseguren la preservació d'un important patrimoni històric, sinó que també promouen la sostenibilitat i l'ús recreatiu de l'entorn natural del Pallars Jussà.

El Pont dels Palillos és més que una simple estructura; és un testimoni viu de la història de la ingenieria a Catalunya i un element clau en la xarxa de comunicacions i oci de la regió. La seva imminent rehabilitació és un pas crític cap a la preservació d'aquest llegat per a futures generacions, tot garantint la seguretat i el benestar dels seus usuaris actuals. Amb aquestes accions, el pont està destinat a continuar sent un emblema de resistència, innovació i bellesa, enriquint el patrimoni cultural i natural de Catalunya.