Oberta la convocatòria per a 36 pisos de lloguer amb protecció oficial a la Pobla de Segur

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per accedir a 36 habitatges de lloguer amb protecció oficial a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà. De la totalitat de pisos se n'han reservat 14 per a joves fins a trenta-cinc anys i 4 habitatges per atendre casos amb resolució favorable de la Mesa d'Emergències. Els pisos estan situats al carrer Josep Borrell i Fontelles i n'hi ha 9 de 3 dormitoris i els 27 restants són de 2 dormitoris, amb una superfície entre 56 m² el més petit i 63 m² el més gran. Tots els habitatges tenen una plaça d'aparcament vinculada i el preu del lloguer oscil·la entre els 278 i els 307 euros mensuals, segons les dimensions de l'habitatge.

Per accedir als habitatges, a més d'estar inscrit al Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial (RSHPO), cal estar empadronat al municipi de la Pobla de Segur amb anterioritat a la publicació de la convocatòria.

També cal complir amb els requisits econòmics que són: tenir uns ingressos superiors a 13.000 euros anuals i màxim de 4 vegades l'IPREM (39.529,41 euros 1 membre, 40.751,97 euros 2 membres; 42.504,74 euros 3 membres, 44.919,79 euros per 4 membres i 47.625,79 per 5 membres o més). Els pisos de 3 habitacions es destinaran a unitats familiars d'un màxim de 6 persones i els de 2 dormitoris a unitats familiars de 4 persones màxim. La selecció dels habitatges es farà per sorteig entre totes les persones que compleixin els requisits.