Gossos ataquen el bestiar a Boumort

“Si s’han de quedar a l’estable no poden aguantar, i són dos dels últims ramats d’aquesta zona. No poden aprofitar la pastura de la muntanya a l’estiu i es menjaran el que estaven preparant per passar l’hivern”, explica Gerard Cardona, pastor de Casa Ricou de Rivert i president de l’Associació Pallaresa de Ramaders d’Oví, sobre els atacs de cànids que han patit les últimes setmanes les ovelles de dos ramaders d’Hortoneda i Sossís (Conca de Dalt) a Boumort.

“El bestiar està patint molts atacs a Boumort, fins al punt que ha acabat sent insuportable”, anota.Els dos ramaders, que sumen mig miler de caps, han perdut una vintena d’ovelles entre morts i extraviaments, a la qual cosa caldrà sumar les conseqüències de les ferides i els avortaments que han patit d’altres. El recompte dels danys no començarà abans que dimarts tornin a l’estable.La tornada s’ha avançat tres mesos, ja que en condicions normals els ramats segueixen a la muntanya fins a finals d’octubre. “L’any passat ja hi va haver atacs de gossos i van avançar la tornada, però aquest any no poden aguantar”, assenyala Cardona.Per dimarts hi ha convocada una concentració de ramaders a Hortoneda que compta amb el suport de Revolta Pagesa, Unió de Pagesos i associacions de criadors d’ovelles. Pretenen “denunciar que no poden tenir el bestiar a la serra on han estat tota la vida”, argumenta la convocatòria.Els dos ramats afectats són dos dels tres últims, juntament amb un altre d’Aramunt, de la zona situada entre el pantà de Sant Antoni i la reserva de caça, i són propietat de pastors d’edat pròxima a la jubilació, la qual cosa deixaria aquesta activitat en situació crítica en aquesta àrea.Quin tipus d’animal ha desencadenat els atacs? Tot apunta que es tractaria de gossos, encara que no necessàriament assilvestrats, com ja ha passat en alguna ocasió al Pallars, tot i que sense descartar aquesta possibilitat ni tampoc que pugui tractar-se d’un altre tipus de cànids.El Pallars Jussà no és una de les comarques on fins ara s’hagi confirmat la presència d’algun dels exemplars de llop alpí que han arribat a Catalunya els últims anys, la qual cosa sí que ha ocorregut de manera esporàdica en zones limítrofes com l’Alta Ribagorça i el Sobirà i de forma més estable a l’Alt Urgell.Els animals es recullen de nit en un camp clos, encara que les peculiaritats de la zona impedeixen altres mesures de seguretat com el suport de mastins.