Bungalous intel·ligents al costat del tren

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Pobla de Segur projecta substituir la gran majoria dels bungalous de l’àrea vacacional al costat de l’estació de tren, ara en desús, per altres de fusta eficients i sostenibles que mantinguin la temperatura i redueixin emissions, segons l’alcalde de la població, Marc Baró. La intenció és tirar-ne 15 dels 18, encara que al principi s’havia estudiat conservar-los i remodelar-los. Aquesta opció és insostenible atès el seu mal estat i perquè són petits. Tres es mantindran per acollir serveis i seran les empreses i els tècnics que dirigeixin la nova FP de maçoneria de nova creació els que defineixin els usos, va explicar Baró. D’aquesta forma, el complex s’adaptarà a la normativa urbanística actual.

Els bungalous van ser construïts fa 30 anys dins de l’àrea vacacional al costat de l’estació de tren de la Pobla. L’ajuntament va recuperar la plena gestió d’aquestes construccions i els terrenys l’octubre del 2022 després de ratificar la liquidació definitiva del Consorci Urbanístic La Pobla-Renfe (ara Adif). Les reformes estaran a càrrec dels alumnes d’una FP dual de maçoneria que, en cas de ser aprovada, s’iniciarà el gener del 2025 fins al següent any. D’aquesta manra, l’objectiu és que els alumnes puguin trobar feina després en empreses del territori per garantir mà d’obra i l’assentament dels joves al territori. Els bungalous acollirien estudiants durant el curs i turistes a l’estiu. Baró va indicar que espera tenir una resposta positiva de la Generalitat en les pròximes setmanes per posar en marxa el cicle d’FP. Baró també va indicar que espera que a finals d’aquest mes se celebri el judici per poder desallotjar els okupes instal·lats en alguns dels bungalous, encara que va remarcar que espera que marxin abans.