SUCCESSOS
Exhumen tombes al cementiri de Talarn per millorar els accessos
El consistori intenta trobar familiars
L’ajuntament de Talarn projecta reformes al cementiri de la localitat centrades en la millora de l’accessibilitat al cementiri que inclouen la pavimentació de camins, així com la reparació de cobertes a les construccions i la instal·lació de punts d’aigua per al reg de jardins, segons va explicar l’acalde, Alex Garcia Balust.
Aquesta intervenció comportarà l’exhumació de sis o set tombes dels anys vint i trenta del segle passat i les restes seran traslladades a altres punts del cementiri, va remarcar. Amb aquesta finalitat, el consistori ha obert un període d’exposició pública de tres mesos perquè els familiars puguin fer reclamacions o donar llum verda a la intervenció.
En aquest sentit, el primer edil va assegurar que de moment tots els familiars dels enterrats a les tombes afectades per la reforma hi estan d’acord. En cas que no puguin ser identificats, es traslladaran a l’ossera municipal.
L’actuació serà sufragada pel pla de salut de la Diputació i té un pressupost de gairebé 80.000 euros. Amb aquesta ajuda l’any passat ja es van portar a terme les obres de reforma del consultori mèdic, que van consistir en la insonorització de les instal·lacions, entre altres millores.