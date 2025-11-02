SEGRE

Exhumen tombes al cementiri de Talarn per millorar els accessos

El consistori intenta trobar familiars

Vista de Talarn.

Vista de Talarn.Viquipèdia

Maria Molina
Publicat per
Maria MolinaPeriodista

Creat:

Actualitzat:

L’ajuntament de Talarn projecta reformes al cementiri de la localitat centrades en la millora de l’accessibilitat al cementiri que inclouen la pavimentació de camins, així com la reparació de cobertes a les construccions i la instal·lació de punts d’aigua per al reg de jardins, segons va explicar l’acalde, Alex Garcia Balust. 

Aquesta intervenció comportarà l’exhumació de sis o set tombes dels anys vint i trenta del segle passat i les restes seran traslladades a altres punts del cementiri, va remarcar. Amb aquesta finalitat, el consistori ha obert un període d’exposició pública de tres mesos perquè els familiars puguin fer reclamacions o donar llum verda a la intervenció. 

En aquest sentit, el primer edil va assegurar que de moment tots els familiars dels enterrats a les tombes afectades per la reforma hi estan d’acord. En cas que no puguin ser identificats, es traslladaran a l’ossera municipal. 

L’actuació serà sufragada pel pla de salut de la Diputació i té un pressupost de gairebé 80.000 euros. Amb aquesta ajuda l’any passat ja es van portar a terme les obres de reforma del consultori mèdic, que van consistir en la insonorització de les instal·lacions, entre altres millores.

