Mor un treballador al colpejar-lo un tronc en una empresa fustera a Rialp

Un treballador va morir ahir en un accident laboral mentre es trobava a l’empresa de processament de fusta Sebastià a Rialp, en el Pallars Sobirà. Segons van informar els Mossos d’Esquadra, la víctima, de 55 anys i veïna de Sort, va rebre l’impacte d’un tronc de grans dimensions quan anava a posar-lo dins d’una màquina per processar la fusta. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 15.36 hores i fins al lloc de l’accident es van traslladar diverses patrulles de la Policia catalana i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Per motius que s’investiguen, la víctima va ser colpejada pel tronc, i això li va causar ferides molt greus que li van acabar provocant la mort. D’acord amb els procediments habituals en els casos d’accidents laborals amb víctimes mortals, els Mossos d’Esquadra van posar els fets en coneixement del Jutjat d’Instrucció de Tremp en funcions de guàrdia, així com del departament d’Empresa i Treball.El març passat, un veí del Talladell (nucli de Tàrrega) de 46 anys va morir en tenir un accident laboral amb el seu camió a la província d’Osca. Els fets van tenir lloc a la carretera A-132, a l’entorn del municipi de Bailo, quan l’home va ser aixafat pel bolquet del seu camió, que estava aparcat fora de la via.Així mateix, un veí de Cervera de 44 anys va morir el febrer en un accident laboral a l’empresa bonÀrea de Guissona, quan la víctima, que conduïa un carretó, va xocar contra una paret, donant-se un fort cop al cap que li va provocar la mort. Pel que sembla, el vehicle va patinar en un pendent. Aquest accident laboral mortal es va produir només uns dies després que un altre treballador, un temporer de 51 anys, morís després de rebre una descàrrega elèctrica d’alta tensió quan podava uns arbres en una empresa agrícola del Poal. Pel que sembla, va tocar un cable d’alta tensió.

Quinze morts l’any passat en accidents laborals a Lleida

■ Lleida és la província catalana amb l’índex més gran d’accidents laborals amb baixa i, a més, se situa també per sobre de la mitjana estatal. Així ho va indicar CCOO en presentar l’informe Balanç de Salut Laboral, com ja va publicar aquest diari. L’informe va situar l’índex a Lleida en 3.332 casos per cada cent mil treballadors, davant la mitjana de 2.635 de Catalunya i de 2.479 de l’Estat el 2023. A més, va afirmar que la incidència de la mortalitat in itinere (en el trajecte cap a la feina o tornant-ne) va créixer un 199,75% durant l’any passat a les comarques lleidatanes, davant del 61,76 per cent de Girona o el 4,18 per cent de Barcelona. En total, les estadístiques oficials situen en 15 els morts en accident laboral l’any passat a la demarcació, quatre dels quals van ser in itinere.