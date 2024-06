Detenen un home de 24 anys per cultivar marihuana en una casa de Gerri de la Sal

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un home de 24 anys com a suposat autor d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Fa unes setmanes, la policia va tenir indicis de l'existència d'una casa a Gerri de la Sal on podria haver-hi una plantació de marihuana. Es va iniciar una investigació que va permetre localitzar una casa de quatre plantes, ubicada al carrer Major, que tenia l'escomesa elèctrica connectada fraudulentament. A més, van comprovar que els aires condicionats funcionaven ininterrompudament durant les 24 hores del dia. Amb aquests indicis, els Mossos van fer un escorcoll i van comprovar que tres de les plantes del domicili estaven habilitades per al cultiu de marihuana.

Concretament, els Mossos van intervenir 250 testos amb les tiges tallades, que podrien ser d'un cultiu anterior, en un dels pisos de la casa. En un altre, van localitzar 490 testos amb plantes de marihuana en procés de creixement i en el darrer van trobar-n'hi 164 més preparats per a un cultiu imminent.

Totes les estances estaven habilitades amb una complexa infraestructura per facilitar el cultiu de les plantes. Es disposava d'aires condicionats, làmpades, extractors d'aire i ventiladors així com sistema de reg amb dipòsits connectats a una mànega per conduir la solució nutrient.

Durant l'escorcoll es va detenir un home que pernoctava a la casa. Segons els Mossos, s'encarregava del manteniment i vigilància de la plantació. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. El detingut passarà properament a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tremp.