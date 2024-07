El Mercat Gourmand inicia el seu periple pirinenc a Espot

El Mercat Gourmand va fer ahir la primera parada del seu periple pirinenc a Espot, on també estarà avui. Els visitants hi podien trobar formatges catalans i de Navarra, embotits de la Garrotxa, vins de la DO Costers del Segre, olis d’olives arbequines, cremes i ungüents derivats d’àloe vera, a més d’espardenyes catalanes i contes i llibres de temàtica pirinenca.

El cap de setmana vinent l’esdeveniment se celebrarà a Sort, dins dels actes de la seua festa major, i després seguirà cap a Aran, per recalar després al Berguedà, la Cerdanya i acabarà al Ripollès, fent parada en un total de tretze pobles del Pirineu.