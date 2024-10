Llana d'alpaca km 0

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Joana Arteaga, d’Arenys de Mar, i Narcís Figuera, de Barcelona, van conviure amb alpaques als anys noranta a la serralada dels Andes, sobre els 3.000 metres d’altitud. Anys més tard es van aventurar en un projecte pioner a Catalunya a l’establir a prop del poble d’Enviny, al municipi de Sort, la primera granja d’alpaques del país. Es troba a 1.300 metres d’altitud sota el nom d’Alpaca Pirineu i va començar fa onze anys amb un ramat de sis animals procedents d’Euskadi i Cantàbria. Actualment, ja són 35 les alpaques que pasturen a les muntanyes d’Enviny i Arteaga assegura que “estan molt ben adaptades al clima, ja que aquí és sec i assolellat i amb molt poca humitat”.

Passen els durs hiverns i suporten els canvis de temperatura entre la nit i el dia sense cap problema. Això és així gràcies a les propietats de la seua llana. És una de les fibres més fines del món, altament apreciada per la seua suavitat, calidesa i propietats hipoal·lergògenes. Aquests ramaders s’han especialitzat a treballar-la al seu taller i venen complements com bufandes i gorres així com la fibra en brut. “Les esquilem nosaltres i després netegem, cardem i processem la llana”, explica Arteaga, que afegeix que “cada animal produeix entre dos i tres quilograms a l’any”. Tots dos remarquen que la seua prioritat és el benestar dels animals i que un dels motius que els va animar a aventurar-se en aquest projecte és que el consum de carn d’alpaca no està permès a Europa.

Arteaga i Figuera organitzen a més visites guiades de petit format per les instal·lacions, on mostren el corral i el taller on treballen la preuada llana, un producte que a l’estar produït al Pirineu pot considerar-se de proximitat. Pel que fa a la granja, aquests ramaders van haver de demanar un permís d’explotació de camèlids especial per a alpaques al departament d’Agricultura. Els animals no estan esterilitzats i viuen separats per sexe en dos finques diferents. Poden d’aquesta manera controlar la criança i la consanguinitat, amb la finalitat d’evitar futurs problemes de salut. Asseguren que la paciència i l’esforç invertits en el ramat són totalment recíprocs i que els animals estan encantats amb l’entorn.

Colqui, la primera alpaca nascuda a Catalunya, és lleidatana

La primera alpaca nascuda a Catalunya és lleidatana i forma part del ramat d’Alpaca Pirineu. Es diu Colqui i és una femella que va arribar al món l’any 2014 a Enviny. Aquell mateix any la va seguir el seu germà Pisac. En aquest sentit, tots els animals que han incrementat el ramat que cuiden aquests ramaders són descendents dels primers que van portar a les seues finques.