La Fira de Tardor atreu centenars de visitants

La Fira de Tardor de Sort va atreure ahir centenars de visitants a la capital del Sobirà, que va desplegar en la primera de les dos dates del certamen un ampli programa que va incloure un showcooking entorn del corder i un concurs de ratafia.

L’activitat firal, que va convocar més de 90 paradistes de productes agroalimentaris locals com formatge, mel, olives, nous i rebosteria, i d’articles artesanals com llana d’ovella, ceràmica, roba, joieria, cuir i decoració, va incloure l’espai Gastrofira, amb food trucks centrats en el corder i els productes locals.“La fira s’emmarca en l’estratègia de posar en relleu el producte local que estan desenvolupant l’ajuntament i Sobirà Dinàmic, amb actes culturals i musicals que ajuden a atreure un públic transversal”, explica el regidor de Cultura, Pere Bascones, qui destaca el paper central del corder. “Es tracta d’atansar-lo al públic i de mostrar maneres de cuinar-lo, però no parlem només de menjar sinó d’una cosa fonamental per mantenir el territori”, anota.En aquest sentit, destaca com pròximament l’escorxador local de Sort disposarà d’una sala d’especejament que sortirà a licitació i que “ha de ser un revulsiu perquè aquesta cadena alimentària tingui més incidència i per connectar els productors amb els elaboradors i els restauradors”, assenyala.Avui se celebren la mostra de l’ovella xisqueta, el novè concurs morfològic i el catorzè de ganxo.