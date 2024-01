Vilanova instal·la 10 càmeres per combatre el vandalisme

L’ajuntament de Vilanova de Bell-puig ultima la instal·lació de deu càmeres de videovigilància que tenen com a objectiu combatre el vandalisme. S’han desplegat al recinte del pati de l’escola, a la zona esportiva i a la potabilitzadora i mostraran imatges d’aquests equipaments municipals.

L’alcaldessa, Dolors Pascual, va explicar ahir que aquests espais han patit aproximadament 12 actes vandàlics els últims dos anys. Va indicar que totes les vegades han forçat el bombí de la porta, tot i que no s’han arribat a registrar robatoris. La primera edil va assenyalar que la majoria d’aquestes incidències han tingut lloc a les piscines, que es troben al recinte esportiu d’aquesta localitat del Pla d’Urgell.L’objectiu de la instal·lació de les càmeres és poder identificar i després denunciar els responsables d’aquests actes incívics. El projecte ha comportat una inversió d’aproximadament 8.000 euros.Altres municipis de les comarques de Lleida també han desplegat càmeres per lluitar contra el vandalisme. Aquest és el cas, per exemple, de Tremp o Alfarràs. Així mateix, el Palau d’Anglesola les va instal·lar als accessos principals i llegeixen les matrícules dels cotxes. En aquest cas, es tracta d’una mesura de prevenció i de millora de la seguretat que impulsa la Generalitat a través del projecte Lectio per a municipis que no compten amb Policia Local. L’objectiu de les càmeres no és controlar la mobilitat o el trànsit sinó detectar vehicles que puguin estar relacionats amb investigacions obertes.