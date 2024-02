El Pla d'Urgell vol "casar" l'elevada demanda d'habitatge amb les cases buides que hi ha a la comarca

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Pla d'Urgell vol "casar" l'elevada demanda d'habitatge, sobretot entre la gent jove que es vol quedar a viure a la comarca, i el gran nombre de cases buides que hi ha als pobles. Segons el president del consell comarcal, Carles Palau, les estadístiques apunten que hi ha uns 1.500 habitatges buits al Pla d'Urgell, el que representa un 17% del total de la comarca. Per això, a la tardor es va engegar la campanya 'Cases plenes. Pobles vius' amb l'objectiu de frenar el despoblament que hi ha acumulat dels darrers 10 anys. Des del consell es garanteix als propietaris que posin el seu habitatge buit a la borsa que se'ls "acompanyarà" en la gestió dels tràmits i possibles ajudes per rehabilitat l'immoble.

Carles Palau explica que el Pla d'Urgell no s'escapa de la problemàtica del despoblament que afecta bona part del país, sobretot a l'àmbit rural. Afegeix que a vegades potser no s'és prou conscient perquè no és molt "bèstia" però sí que va avançant com una "gota que va gotejant cada dia" i realment és preocupant ja que no només es perd potencial humà i riquesa humana sinó també serveis com escoles o botigues, que una vegada tancats, costa molt tornar a obrir.

La comarca es troba en aquesta situació més o menys des de fa 10 anys amb una reculada de població a tots els pobles. Palau assegura que pot semblar estrany perquè el Pla d'Urgell està molt ben comunicat i no està situat en un extrem del país, sinó tot el contrari, figura en un punt que actua com a eix vertebrador, entre Barcelona i Madrid, però "malauradament la situació és de pèrdua de població paulatinament".

Per contra, hi ha molta demanda d'habitatge, sobretot de jovent que es vol independitzar, però també de treballadors que han trobat feina a la comarca però els costa trobar un habitatge. L'estadística apunta que al Pla d'Urgell hi ha uns 1.500 habitatges buits i per això des del consell comarcal volen mirar de casar aquesta demanda d'habitatge amb l'elevat nombre de cases buides. Un fet que no passa igual en altres zones del país on també hi ha demanda d'habitatge però els preus disparats són els que frenen als demandats a l'hora de poder-hi accedir.

Al Pla d'Urgell la situació ve donada pel fet que el parc d'habitatges està tancat i l'objectiu de la campanya és centra, sobretot, en intentar donar la tranquil·litat als propietaris que poden posar el seu habitatge al mercat i al darrera hi ha el recolzament del consell comarcal i la Generalitat amb l'Agència Catalana de l'Habitatge mitjançant el seu programa de lloguer d'habitatge segur.

El perfil de les cases que s'estan apuntant a la borsa és el del "típic habitatge vell" que algú ha heretat al poble després de la defunció d'algun familiar. Quan passa això, molta gent és reticent a llogar-lo o vendre'l per qüestions emocionals. Palau però, apunta que mantenir una casa tancada comporta moltes despeses i si no hi ha un manteniment "cau a trossos". Per això, la campanya ofereix la possibilitat d'accedir a ingressos al propietari per compensar les despeses i la garantir que si hi ha algú vivint-hi, la casa durarà més anys.