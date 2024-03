La Fira de Sant Josep de Mollerussa escalfa motors amb la Borsa Interpirinenca de Cereals, que aplega 400 operadors

detail.info.publicated acn

La Fira de Sant Josep de Mollerussa ha celebrat aquest divendres una nova edició de la Borsa Interpirinenca de Cereals, un espai de trobada que té com objectiu potenciar les relacions comercials dels operadors. Hi ha participat uns 400 professionals, vinguts d'arreu de Catalunya, de la resta de l'estat espanyol i de països com França, Bèlgica, Itàlia, Àustria, Rússia o Ucraïna. Per primera vegada també hi ha participat operadors llatinoamericans d'Argentina i Mèxic. El preu del cereal està caient després que en els darrers anys es disparés arran de la guerra a Ucraïna. Tot i això, la caiguda és menor respecte el preu anterior al conflicte bèl·lic, de manera que el sector ho veu com una "normalització".

La 21a Borsa Interpirinenca de Cereals, que s'ha celebrat al restaurant Resquitx de Golmés, al Pla d'Urgell, és l'avantsala a la inauguració aquest dissabte de la 151a Fira de Sant Josep. L'alcalde i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, ha destacat el paper de la jornada en tant que és un punt de trobada consolidat del sector que serveix per fer contactes i compartir sinèrgies.

Pel que fa al conjunt de la Fira, Solsona ha avançat que "arrenca amb molta força", amb un temps que "acompanya", el recinte pràcticament acabat, i unes xifres de prop de 250 expositors repartits en més de 20.000 metres quadrats d'exposició.