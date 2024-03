Aposta per la digitalització i les noves tecnologies

La Fira de Sant Josep torna a comptar amb la presència de tractors al recinte firal, a l’espai estrenat l’any passat a la zona posterior dels pavellons. Allà hi ha instal·lats els 11 expositors del sector, als quals se sumen les més d’un centenar de firmes de maquinària agrícola, instal·lades a l’avinguda del Canal. El sector reconeix que participar en aquest certamen és important per donar a conèixer les últimes novetats. La capacitat d’adaptar-se i evolucionar és una de les característiques dels expositors, que van assegurar que el futur de la maquinària passa per la digitalització i l’aposta per aplicar noves tecnologies.

Entre les novetats d’aquesta edició destaca també la 43 edició del Saló de l’Automòbil, al recinte de les piscines. Avui tindrà un acte inaugural específic i exclusiu, per reconèixer aquest certamen automobilístic com el segon més important de vehicle nou de Catalunya. Estarà inaugurat pel director general d’Estratègia Industrial i de la PIME del ministeri d’Indústria i Turisme, Jordi García Brustenga. El recinte del saló ha estat renovat per delimitar-ne millor els espais, s’han instal·lat nous serveis i s’ha dotat de connexió a internet wifi i més il·luminació.