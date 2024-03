El CUAP atendrà 65.000 persones de tres comarques

El nou centre d’urgències d’atenció primària (CUAP) de Mollerussa atendrà unes 65.000 persones de tres comarques. Es tracta de tots els veïns del Pla d’Urgell i dels que formen part de l’àrea bàsica de salut (ABS) de les Borges Blanques, a les Garrigues, i les d’Agramunt, Bellpuig i Tàrrega, a l’Urgell. El CUAP és un edifici annex i connectat a l’actual centre d’atenció primària (CAP) i es preveu que es posi en servei aquesta mateixa primavera. Oferirà atenció continuada i evitarà que els veïns hagin de desplaçar-se a l’hospital Arnau de Vilanova per a casos de mitjana i baixa complexitat.

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, el delegat de la conselleria de Salut a Lleida, Raül Llevot, i la directora d’Atenció Primària a Lleida, Pilar Vaqué, van visitar el dimecres de la setmana passada les obres d’aquest nou equipament, el segon d’aquestes característiques que obrirà a la demarcació després del de Lleida. Els treballs encaren ja la recta final i queda pendent acabar les instal·lacions, urbanitzar l’entorn i instal·lar maquinària i el material necessari per a l’estrena. El CUAP tindrà una superfície de 1.150 metres quadrats, estarà obert tots els dies de l’any i comptarà amb una base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Després de la visita d’obres, Llevot va apuntar que amb el nou concurs de transport sanitari urgent “ampliem la dotació del SEM amb una unitat de suport vital avançada amb infermeria”, com ja va avançar SEGRE el dijous de la setmana passada. A més, el delegat de Salut va indicar que el CUAP és “una aposta del departament que implicarà una millora en l’atenció de proximitat”. Per la seua banda, Vaqué va assenyalar que al nou centre es traslladaran professionals del CAP i va avançar que hi haurà noves contractacions, encara que no va precisar quantes seran necessàries. Per la seua part, Solsona va celebrar la posada en marxa d’aquest nou servei.

Les obres del nou CUAP compten amb un pressupost d’aproximadament 3,7 milions d’euros i tenen finançament dels fons europeus React. A més, l’edifici del CAP de Mollerussa se sotmetrà a una remodelació.