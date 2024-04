La Fira de Sant Josep va vendre 176 cotxes, 25 més que l'any passat

El 43 Saló de l’Automòbil de la Fira de Sant Josep de Mollerussa va aconseguir vendre 176 vehicles en l’edició del 2024, que són 25 més que l’any passat, per sis milions d’euros, un més que el 2023. El president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, ho va explicar ahir durant el sorteig del premi de 6.000 euros entre els visitants que van adquirir un vehicle en aquest certamen. El guanyador va ser Miquel Ferrer, de Torregrossa, per la compra d’un MG4 a la firma Legend Motor de Lleida. Solsona, acompanyat pel vicepresident de l’entitat firal, Joel Bastons, va remarcar que el preu mitjà de cotxes venuts ascendeix a 34.342 euros (uns mil més que l’any passat). Destaca que el 73% dels cotxes costaven més de 24.000 euros i un 14% eren de gamma alta, amb un preu de més de 50.000 euros. El més car va ser un Audi R8 per 147.000 euros i el més barat, un Dacia Sandero, per 14.177. Els compradors procedien de Mollerussa (11%); altres municipis del Pla d’Urgell (13%); Lleida ciutat (20%); la resta de demarcació de Lleida (43%) i altres punts de Catalunya (11%) i d’altres comunitats (2%).

Solsona va remarcar que l’objectiu és que Mollerussa assoleixi la xifra de deu milions d’euros venuts a les seues fires aquest 2024.