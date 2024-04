Teresa Carles i Sergi de Meià, a la Fira Verd-llocBell-lloc d'Urgell serà seu d'un primer certamen dedicat a l'alimentació saludable || Se celebrarà el 19 de maig

Els reconeguts xefs Teresa Carles i Sergi de Meià així com la fundació Alícia duran a terme demostracions culinàries en directe a la Fira Verd-lloc, que es durà a terme al municipi de Bell-lloc el 19 de maig. La iniciativa estarà dedicada a l’alimentació saludable, sostenible i de suport al territori.

La presentació va anar a càrrec ahir de l’alcalde del municipi, Carles Palau, i el regidor d’Economia i Empresa, Francesc Rabés, que van destacar que l’objectiu és dotar la localitat d’un esdeveniment anual que serveixi de pol d’atracció per als visitants de les comarques de Ponent. En aquests moments ja estan confirmats una trentena d’expositors, entre ells, una de les veus inspiradores de la trobada: Teresa Carles Flax & Kale, amb seu al polígon de Bell-lloc.L’ajuntament va citar també entre els seus objectius convertir-se en un punt de referència del sector de l’alimentació i dels hàbits de menjar saludables a les comarques de Lleida.El certamen tindrà com a escenari l’edifici de La Cultural, així com la zona exterior del parc municipal, annex a aquest equipament. L’horari serà de les deu del matí fins a les set de la tarda. Entre les activitats previstes hi ha un esmorzar saludable que s’organitzarà en paral·lel a demostracions de cuina i música en viu, així com també activitats infantils i familiars.

Suport de les administracions i empreses del territori

Verd-lloc celebrarà la seua primera edició sota l’organització de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i amb el suport de la diputació de Lleida i la Generalitat. Així mateix, també col·laboren entitats com el consell comarcal del Pla d’Urgell i empreses com Teresa Carles, PlusFresc, Hort Calvís, Peixateria Orrit, Aigua Veri i l’Associació de Celíacs de Catalunya. La Fira Verd-lloc també servirà per donar empara a les entitats i associacions de Bell-lloc, perquè així puguin donar a conèixer i promocionar totes aquelles activitats que organitzen.L’organització està ultimant el programa d’actes d’aquesta fira, que inclourà activitats també per als més petits, ja siguin sessions de contes o altres propostes inspirades en l’alimentació saludable.