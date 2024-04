Sidamon recupera l'afició pel teatre

Sidamon torna a tenir un grup de teatre. Després de diversos anys sense aquest tipus d’entitat, un grup de veïns amb inquietuds culturals han decidit recuperar-lo. Una de les primeres accions va ser organitzar un espectacle que es va portar a terme durant l’encesa de llums nadalenques i ara ja preparen una nova representació per a la festa major. Així mateix, per augmentar l’afició i dotar el grup de més actors, han decidit impartir un cicle de tallers de formació en format intensiu. L’objectiu és que els participants es diverteixin aprenent diferents tècniques teatrals.

Les activitats estan pensades per a totes les edats. Per començar, el 4 i 5 de maig hi haurà un curs clownching a càrrec de Marisol Casas, que es durà a terme al local del ball. Seran ensenyaments dedicats al món dels pallassos que s’adaptaran en funció de les edats dels participants.Continuarà el cicle el 19 de maig amb un curs de teatre de titelles a càrrec de La Guilla Teatre. No només s’ensenyarà a manipular-los, sinó que els participants també en podran confeccionar un. En aquest sentit, el preu del primer és de 35 euros i el segon, de 15 per a les inscripcions efectuades abans de l’1 de maig (posteriorment, tindrà un cost de 18 euros).L’entitat ja prepara més tallers, entre els quals un de dedicat al teatre de l’oprimit. Per recaptar fons per a l’entitat, el grup va organitzar un vermut electrònic diumenge passat, amb música de DJ a càrrec de Carles Selector.