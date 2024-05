Turull insta a acceptar un referèndum si el PSOE vol salvar la democràcia

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va desafiar ahir Pedro Sánchez a acceptar un referèndum d’independència “si realment vol salvar la democràcia”. Ho va dir en un acte de campanya celebrat al Teatre L’Amistat de Mollerussa, en el qual va afirmar que “no hi haurà democràcia plena a Espanya mentre les nacions que sobrevivim engabiades dins seu no puguem decidir sobre el nostre futur”. El dirigent de Junts també va fer una crida a la participació perquè “la resposta a tota aquesta estafa dels que volen espanyolitzar la campanya i convertir aquestes eleccions en un PP i PSOE, sigui més Catalunya i més Puigdemont”. Turull també va demanar “no distreure’s” i “concentrar tot el vot” independentista en la seua formació, ja que “ens juguem ser nació o regió, que és el somni humit del PSOE”. Finalment, Turull també va recriminar “els silencis i la deshumanització” quan la justícia espanyola va obrir causes contra els dirigents independentistes.

Per la seua part, la candidata per Lleida, Jeannine Abella, va advertir que les eleccions van més enllà “d’Illa o Puigdemont” i que s’ha d’evitar que es repeteixi un tripartit d’esquerres. També va remarcar que Junts “sempre som aquí, defensant les necessitats de cada poble, no entenem un país que no compti amb tothom” i va assegurar que el seu candidat a la presidència, Carles Puigdemont, “és l’única persona que pot fer que Catalunya torni a brillar i avanci. Necessitem que torni com a president legítim que és i que estigui a la Generalitat”.En l’acte de campanya també va participar la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, que va destacar el treball fet a Madrid per aconseguir l’amnistia. També va carregar contra el candidat socialista, Salvador Illa, que va acusar de ser “un dels que va deixar un deute històric i el nostre país hipotecat”, alhora que va recordar que tant ell com Pedro Sánchez “es van manifestar juntament amb la ultradreta contra l’independentisme”.