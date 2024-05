Una mestra de quatre potes

La llar d’infants Lo Caragolet de Fondarella va obrir ahir les portes per rebre una convidada especial: es tracta de la gossa Lian, una golden retriever de 15 anys a la qual li encanten els més petits. Els seus propietaris van ser els encarregats d’explicar als 27 alumnes de fins a tres anys d’aquest centre com s’ha de cuidar una mascota.

Així, els alumnes van poder pentinar, donar menjar o passejar amb la Lian, al mateix pati del centre, uns i d’altres, sense perdre la calma. “És un animal que transmet molta pau, pot tranquil·litzar la persona més estressada”, va destacar la seua propietària, Lourdes Sementé.

El principal objectiu d’aquesta iniciativa és fomentar el respecte als animals com una mesura més per cuidar l’entorn. I és que aquest centre educatiu forma part de la xarxa d’Escoles Verdes de Catalunya, juntament amb el col·legi de primària de la localitat. Així, porten a terme durant tot el curs activitats amb les famílies dels dos centres que promocionen la sostenibilitat i l’estima al planeta, tal com van explicar la directora del centre, Esther Vilamajó, i la representant d’Escoles Verdes de l’esmentada guarderia, Rosa Hinojosa.

La vista de la Lian ja s’ha convertit en una tradició, que es va iniciar fa quatre anys, quan un nebot dels propietaris de la Lian era alumne d’aquesta guarderia. Des d’aleshores, el centre escull un dia de primavera, perquè les activitats puguin fer-se a l’aire lliure, per rebre la visita de l’animal.

“Els nens gaudeixen molt d’aquesta activitat, que s’adapta perfectament al nostre programa educatiu”, va remarcar la directora de la guarderia. “És una gossa que busca el contacte amb els més petits, si els veu, va directament a jugar amb ells.” La Lian, a més, es coneix molt bé Fondarella. “És fàcil trobar-te-la en una terrassa del bar, envoltada de gent.” Una amiga per a tothom.