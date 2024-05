Mollerussa vol impulsar un programa per ajudar a la gent jove a emancipar-se i compartir pis

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Mollerussa està treballant en la possibilitat d'impulsar una iniciativa per promoure l'emancipació de la gent jove amb un programa basat en el fet de compartir pis. Es tractaria de copiar el model del programa 'Compartir és viure', adreçat a majors de 60 anys que viuen sols i que es va iniciar al 2021. En aquest cas, es promou un lloguer social de 150 euros al mes i hi ha 3 pisos a disposició que poden acollir 2 inquilins. Segons l'alcalde Marc Solsona, ara caldrà definir els termes d'un nou programa però adreçat al jovent que vol fer el pas d'emancipar-se. De moment, l'Ajuntament ha obert convocatòria per al programa adreçat a la gent gran, ja que hi ha dues places vacants de les sis que ofereix.

L'Ajuntament de Mollerussa busca persones veïnes de la ciutat que vulguin participar en el programa 'Compartir és viure', el qual té per objectiu promoure que persones majors de 60 anys que viuen soles puguin compartir un pis pagant un lloguer social. El programa, que va començar l'octubre de 2021 amb cinc participants, compta amb tres pisos cedits per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, els quals estan pensats per acollir cada un dues persones que es procura emparellar per afinitat. Actualment, hi ha dos places vacants que ara es volen cobrir amb aquesta convocatòria que s'obre a partir de demà i que té com a termini màxim per inscriure's fins el 29 de maig, segons ha explicat l'alcalde Marc Solsona.

En aquest sentit, Solsona ha anunciat que des de l'àrea d'Habitatge del consistori s'està treballant per poder impulsar una iniciativa semblant però adreçada a la població jove del municipi. "El programa funciona i, per això, s'està plantejant la possibilitat de replicar el format per ajudar a promoure l'emancipació juvenil", ha indicat.

Car recordar que el procés de selecció de les persones beneficiàries inclou una valoració econòmica de la situació de cadascú, però també la valoració social en la qual es té en compte aspectes com el fet de viure sola, un pis de lloguer, en un habitatge amb barreres arquitectòniques o amb un equipament inadequat. Així mateix, també es valora especialment el nivell de soledat social i de soledat emocional de les persones sol·licitants d'acord amb diferents escales d'avaluació.

La durada inicial del contracte és d'un any i es pot prorrogar fins a un màxim de 3 anys. No obstant això, està previst fer una revisió del reglament a finals d'any per tal d'adaptar tots els contractes vigents. Pel que fa al preu del servei, les persones beneficiàries han d'abonar una renda mensual de 150 euros amb consums de subministraments inclosos segons el reglament vigent, destinar l'habitatge arrendat a domicili habitual i ocupar-lo en el termini màxim d'un mes a partir del lliurament de claus, entre altres obligacions com la de mantenir el pis en perfectes condicions d'higiene i neteja o respectar les normes comunitàries per a una bona convivència veïnal.