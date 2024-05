Un premi per a la millor cassola

El Poal va celebrar dissabte passat la primera edició de la Festa de les Cassoles, que va ser rebuda amb una gran acollida. Al voltant de 270 persones van participar en aquesta festa, que es va portar a terme al centre del poble, a l’aire lliure. La iniciativa va incloure un concurs per escollir la millor elaboració d’aquest plat tradicional del pla de Lleida. Van ser una desena de colles les que es van reunir per cuinar al llarg del matí la seua menja en uns terrenys pròxims a la plaça. Passat el migdia, un jurat format per diversos veïns es va reunir al consistori per escollir la millor preparació. El tast es va fer a cegues i finalment els guanyadors van ser la colla d’Els Apanyats. La segona posició va ser per a la colla Seròs i els tercers, els Petarrossos. El premi va ser un val de cent euros, el segon de 75 i el tercer, de 50, que es poden canviar en botigues del municipi. L’alcaldessa, Estela Lleonart, es va mostrar satisfeta per la bona acollida d’aquesta iniciativa, que va reunir un bon nombre de veïns i amants de la cassola de diferents pobles. Per a aquells que no formaven part de cap colla, el consistori va oferir un menú en el qual evidentment no va faltar la cassola com a plat principal. La celebració va continuar diumenge amb la Festa del Roser, que va acollir l’ofrena al monument dels Desvalls, que celebra enguany el desè aniversari. També hi va haver vermut a càrrec de l’Associació de Jovent i l’escape room Missió Espacial.