Denunciats per pesca il·legal a l'Estany d’Ivars-Vila-sana

Un dispositiu conjunt dels Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals ha localitzat sis individus que estaven pescant a l'Estany d’Ivars-Vila-sana, una zona en la qual no es permet aquesta pràctica en ser un refugi de pesca. Després d’identificar els sis homes, els Mossos van aixecar denúncia per pescar en zona prohibida i no disposar de llicència. Així mateix, van confiscar material. Mentrestant, els Rurals van rescatar un teixó malferit a Arbeca que, després de recuperar-se al Centre de Fauna de Vallcalent, va tornar al medi natural.