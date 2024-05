Gegants, tractors, camamilla.. i caliquenyes

Bellvís. Els gegants nobles compleixen 30 anys. - J.GÓMEZ Bellvís. Els gegants nobles compleixen 30 anys. - J.GÓMEZ Bellvís. Els gegants nobles compleixen 30 anys. - J.GÓMEZ Bellvís. Els gegants nobles compleixen 30 anys. - J.GÓMEZ Bellvís. Els gegants nobles compleixen 30 anys. - J.GÓMEZ Bellvís. Els gegants nobles compleixen 30 anys. - J.GÓMEZ Bellvís. Els gegants nobles compleixen 30 anys. - J.GÓMEZ

Cap de setmana de festes de maig al Pla d’Urgell amb la celebració de la Fira de la Camamilla i Tractors Antics a Linyola. L’esdeveniment va incloure la primera Trobada Gegantera organitzada per la colla Gratali, acte que va servir per celebrar els 125 anys de dos dels gegants del poble: Valeri i Griselda. A Bellvís també van celebrar els 30 anys dels seus gegants nobles, Pere de Bellvís i Ermessenda de Montcada. A Golmés, les festes dedicades a Sant Salvador Votat van incloure la vuitena Trobada de Vehicles Clàssics, que va oferir l’actuació musical de Xènia Páez.

Monument per celebrar els cinquanta anys de la festa de les cassoles

Linyola va inaugurar dissabte passat un monument dedicat als cinquanta anys de la festa de les cassoles, tot un esdeveniment típic de la festa major de maig. Es tracta d’una gran placa que ha elaborat l’artista d’Ivars d’Urgell Erik Schmitz que ret homenatge a totes aquelles persones que han col·laborat en la celebració d’aquesta festa així com en l’elaboració de les cassoles. Per complementar l’efemèride, es va inaugurar una exposició retrospectiva de fotografies sobre aquesta festa, que aquest any va reunir uns 750 comensals.