Les Aules d'Extensió Universitària de Mollerussa, a l'alça

Una mitjana de 200 persones han assistit a les ponències incloses dins del programa de les Aules d’Extensió Universitària de Mollerussa durant aquest curs. S’han realitzat un total de 29 conferències, així com tres excursions a municipis com Reus, Barcelona, Tortosa i Tàrrega. L’acte de clausura es va dur a terme dilluns al teatre L’Amistat i va comptar amb la presència del coordinador general d’aquestes aules, Màrius Bernadó, que va destacar que a Lleida el col·lectiu de persones que formen part de les esmentades aules ascendeix a unes 6.500 persones i són 30 els municipis que les acullen. La presidenta de les Aules d’Extensió Universitària a Mollerussa, Anna Giné, va assegurar que l’èxit d’aquesta iniciativa es deu a la “gran tasca” realitzada per la junta per programar ponències sobre diferents temàtiques, la qual cosa ha contribuït que les aules es consolidin plenament en l’àmbit sociocultural de la ciutat. També va voler agrair la tasca portada a terme per la que ha estat presidenta d’aquesta entitat durant tres lustres, Tere Grañó, que va deixar el càrrec el mes de febrer. En aquest sentit, va destacar el seu “compromís, professionalitat i predisposició”, que han contribuït a enfortir aquesta activitat.

Les sessions han abordat temes que van des de la història de Mollerussa fins a les malalties rares. El mateix Bernadó va ser l’encarregat de dirigir l’última ponència, dedicada a Ricard Viñes.