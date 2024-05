Més de 1.200 assistents al tercer festival familiar CarriletFest

El tercer festival familiar i d’aprenentatges del Palau d’Anglesola CarriletFest va aconseguir reunir unes 1.200 persones diumenge passat. Un dels principals atractius de la celebració va ser l’espectacle de titelles Les aventures del lleó vergonyós d’El Pot Petit, que va omplir de famílies el pavelló poliesportiu. Els contes de Sherezade Bardají o l’espectacle We can be superheroes de Siamiss Djs també van formar part de la programació.