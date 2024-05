Organitzen un camp de treball per a joves centrat en els animals

L’ajuntament de Mollerussa ha organitzat per a aquest estiu un camp de treball sota la denominació Un voluntariat molt animal, destinat a joves de Mollerussa de 12 a 16 anys. Aquesta iniciativa busca fomentar la participació comunitària i sensibilitzar sobre l’abandó d’animals en col·laboració amb l’entitat Adopta’m Mollerussa. A més de promoure l’adopció i el benestar animal, s’inclouen activitats recreatives com xarrades, exploració de l’entorn i tallers diversos. El camp de treball local s’ubicarà a l’Oficina Jove i es portarà a terme de l’1 al 26 de juliol, amb vint places disponibles per setmana. Els Tallers d’Estiu inclouen com a novetat l’Estiu XL, destinat a preadolescents des de quart de Primària fins a primer d’ESO, amb activitats específiques per fomentar l’esperit crític i el cooperativisme al pavelló firal. Això complementa el Casalet, per a nens d’educació Infantil, i el Casalot, per a nens de primer a tercer de Primària, que es duran a terme a l’escola Ignasi Peraire. Les tres propostes estaran disponibles del 25 de juny al 30 d’agost.

El preu és de 44 euros per setmana, amb descomptes del 5 per cent per a famílies nombroses o monoparentals i també per a un segon germà inscrit durant la mateixa setmana.