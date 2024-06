El jaciment ibèric del Tossal de les Tenalles ja és Bé Cultural

El consell comarcal del Pla d’Urgell ha aprovat la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) el jaciment ibèric del Tossal de les Tenalles de Sidamon. D’aquesta manera, es dona compliment a un projecte la tramitació del qual es va iniciar el 2022 i va culminar en el ple del passat 27 de maig de l’entitat comarcal, que ho va aprovar de forma inicial. Una vegada acabi el termini per presentar i resoldre al·legacions, la declaració serà definitiva i passarà a formar part del patrimoni cultural de Catalunya. L’alcaldessa de Sidamon, Maria Dolors Tella, es va mostrar satisfeta amb aquesta qualificació que permetrà dignificar l’espai i portar a terme accions per a la recuperació i promoció.

El procés es veurà ara complementat amb un nou projecte: la construcció d’un Centre d’Interpretació del Tossal de les Tenalles, el cost global del qual ascendirà als 14.000 €. En aquest sentit, el consistori ha rebut per part del departament de Cultura de la Generalitat una subvenció d’uns 7.000 euros per poder redactar el projecte d’aquest nou equipament que es preveu habilitar al pis superior de l’edifici consistorial. En l’actualitat, algunes de les peces arqueològiques que s’han trobat en aquest tossal ja es poden veure exposades en vitrines a la sala d’actes de l’esmentat consistori.El Tossal de les Tenalles de Sidamon es troba ubicat a la zona nord-oest de la Serra i va ser excavat per primera vegada el 1915, quan es van trobar restes arqueològiques corresponents al període ibèric, objectes que formen part de les col·leccions permanents dels Museus d’Arqueologia de Barcelona i Lleida. Destaca també que a la mateixa zona s’han trobat vestigis d’una necròpolis romana. Entitats com l’associació dels Amics del Tossal han portat a terme accions per recuperar aquest espai, abandonat durant molts anys. Així, s’han dut a terme jornades culturals i també visites per donar a conèixer el jaciment i promoure’n la recuperació.