L'escola estrena un tendal per tenir zones d'ombra

L’ajuntament de Miralcamp ha instal·lat un tendal d’uns cent metres quadrats de superfície per dotar el pati del col·legi de Primària de zones d’ombra on els estudiants puguin jugar o portar a terme activitats a l’aire lliure protegits del sol. Respon a una petició de l’Associació de Famílies dels Alumnes i del mateix centre. Així, el consistori va invertir uns deu mil euros en la instal·lació de l’esmentat tendal en una de les parets de l’edifici, tal com va explicar l’alcalde d’aquest municipi del Pla d’Urgell, Melcior Claramunt. Actualment aquest centre educatiu de Primària compta amb 115 alumnes.