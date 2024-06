En marxa la nova comunitat energètica de Mollerussa

La Comunitat Energètica de Mollerussa ja està oficialment constituïda, sota la forma de cooperativa i amb el nom de La Plana Sostenible. La junta rectora estarà formada per deu membres i presidida per Tere Grañó. Jordi Pérez actuarà com a vicepresident i Joan Torrent, com a secretari. La tresorera serà Teresa Silvestre. També formaran part de l’esmentada junta dos entitats: l’associació empresarial del Pla d’Urgell Agrupem i l’Ateneu Plana d’Urgell. Entre les primeres accions que es portaran a terme destaca donar a conèixer a la ciutadania aquest projecte social que impulsa la generació fotovoltaica a partir d’autoconsum col·lectiu.

Va dirigit a qualsevol persona, empresa o petit comerç que no pugui desenvolupar per si sol la transició energètica, ja sigui per falta de recursos o espais per col·locar plaques solars així com carregadors elèctrics. La segona acció serà desplegar un pla pilot que defineixi els primers projectes energètics a la capital del Pla, que es durà a terme aquest mateix any i que pugui beneficiar-se dels ajuts europeus Next Generation.

Val a recordar que l’ajuntament ja va firmar un conveni de col·laboració la primavera passada. La constitució d’aquesta cooperativa s’ha fet amb fons del Solarcoop de la Generalitat i en l’assessorament també han participat entitats com Femmes, Ateneu Ponent Coopera i l’Oficina de Transició Energètica del consell comarcal del Pla.