Una persona va resultar ferida i va haver de ser rescatada pels Bombers a última hora de la tarda de diumenge en una sortida de via a la carretera LL-11 a Bell- lloc. L’accident es va produir a les 20.07 hores quan, per causes que es desconeixen, un cotxe va sortir de la via i va acabar bolcant. El ferit va quedar atrapat i va haver de ser rescatat. Va anar evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova.