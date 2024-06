Festes comercials a Tàrrega i Mollerussa per iniciar les rebaixes

El centre de Tàrrega i de Mollerussa es va omplir ahir de visitants per donar el tret de sortida a la campanya de rebaixes de la mà dels seus comerciants. A la capital de l’Urgell, Foment Tàrrega va organitzar un tardeo de rebaixes amb les botigues obertes fins a mitjanit, amb grans descomptes i activitats per a tota la família als carrers comercials. Hi va haver rutes itinerants de Guixanet i La Follia, pintacares, tatuatges de henna, karaoke, toro mecànic i photocall 360º, així com una ruta gastronòmica de tapes. La vetllada va acabar amb la col·laboració del festival de cine Galacticat, amb el DJ Taska Sally Brown i un maridatge de gintònics.

A la capital del Pla d’Urgell, Mollerussa Comercial va celebrar una festa hawaiana nocturna, l’Aloha Open Night. Mig centenar de negocis van obrir a les deu i mitja de la nit en una vetllada en què no van faltar danses hawaianes ni música a les places del centre, així com al carrer Arbeca. Entre els compradors es van sortejar 5 premis de 200 euros cada un.