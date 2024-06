La Federació de Caça de Lleida va repartir dimecres a Sidamon 200.000 cartutxos subvencionats per la Generalitat entre les societats de caçadors per combatre la plaga de conills que danya cultius a les comarques de pla. Aquesta mesura pretén facilitar les caceres per reduir la població d’aquesta espècie en plena emergència cinegètica.