Centre de serveis per a gent gran a Castellnou de Seana

Castellnou de Seana tindrà un centre de serveis per a la tercera edat que oferirà prestacions com fisioteràpia, podologia, perruqueria i bugaderia. També comptarà amb una cuina i un menjador i acollirà activitats per a aquest col·lectiu com tallers o un servei d’atenció domiciliària. Per obrir aquest nou equipament, l’ajuntament remodelarà part de l’antiga Casa del Metge i es farà una planta de nova construcció en un solar adjacent municipal, segons va explicar l’alcalde, Andreu Balagué.

Aquest projecte suposarà una inversió de 220.000 euros i el primer edil va explicar que compten amb subvencions del Pla d’Obres. El centre de serveis per a la tercera edat es complementarà amb la residència d’avis, que també ha impulsat el consistori i que comptarà amb 42 places i 15 més de centre de dia.

L’ajuntament va cedir uns terrenys durant un termini de 50 anys, prorrogables a 25 més a la Fundació Persona i Valors, que invertirà al voltant de dos milions d’euros en la construcció d’aquest equipament amb places públiques i privades.

La previsió és que a finals d’any es puguin iniciar els treballs del centre de serveis per poder satisfer com més aviat millor les necessitats del conjunt dels veïns.

D’altra banda, l’ajuntament també ha donat llum verda al projecte de reforma de dos pisos municipals, antics pisos de mestres que són al costat de la seu consistorial.

En aquest cas, el projecte contempla una inversió de 112.000 euros amb ajuts de la Diputació. Balagué va explicar que, en aquest cas, es portarà a terme una reforma integral dels dos habitatges per destinar-los a un lloguer social. “Actualment n’hi ha demanda i en la mesura que sigui possible hem de contribuir a crear vivenda social”, va afirmar.