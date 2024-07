Investiguen la llicència d'un restaurant amb una estrella Michelin de Bellvís arran d'una denúncia

L’ajuntament de Bellvís ha obert, arran de la denúncia d’una veïna, un expedient urbanístic per determinar si la llicència amb la qual compta La Boscana empara l’activitat de l’exitós restaurant que dirigeix Joel Castanyé, que està reconegut amb una estrella Michelin. Un portaveu de l’empresa va assegurar que “ho tenim tot en regla. Tenim totes les llicències. Sempre hem fet el que se’ns ha demanat”.

La denúncia afirma que el local, que presta servei de restaurant i organitza banquets i esdeveniments, no té els papers en regla per operar com a tal i emet soroll en excés.

Segons consta a l’expedient, La Boscana, el recinte complet del qual inclou cinc parcel·les d’un mateix polígon cadastral ubicat a la zona sud del terme de Bellvís, a una mica més d’un quilòmetre del nucli urbà, compta des del 2008 amb una llicència ambiental de “centre de lleure i educació en el temps lliure”, la mateixa que una casa de colònies o una granja escola.

Aquesta llicència va ser ampliada el 2010 per a un servei de restauració, un detall nuclear per als dictàmens que han d’elaborar el secretari i l’arquitecte municipals: aquest permís és el d’un restaurant o el de la cuina i el menjador d’una casa de colònies?

El permís inicial, del 2008, inclou l’obligació de reciclar “residus biodegradables de cuines i restaurants”, però també els “excrements d’animals, orina i llot (inclosa palla podrida) i efluents”, limita l’emissió de soroll a una forquilla de 42 a 52 decibels i obliga a cessar l’activitat a mitjanit “tal com es defineix en el projecte”.

La Boscana està instal·lada en una masia “legalment implantada en sòl no urbanitzable”.L’alcaldessa, Sílvia Solé, que va assumir el càrrec l’any passat i es va trobar aquest assumpte de fa quatre mandats, va rebutjar pronunciar-se sobre l’expedient al trobar-se obert, encara que fonts municipals van anotar sobre la qüestió que aplicarà la normativa.

Fonts de la conselleria de Territori, la intervenció de la qual reclama la denunciant davant de la tardança a emetre’s una resolució, van indicar que “el consistori és el que té les competències en matèria de protecció de la legalitat” i que, en tot cas, no pot actuar “mentre no acabi de forma expressa aquest procediment”.

La Boscana assegura que té “tots els papers en regla” i que disposa de “totes les llicències”