“Els regants han de decidir quan comença la transformació”

“El departament d’Acció Climàtica té ja redactats quatre projectes de modernització del Canal d’Urgell, amb un pressupost de 138 milions, per modernitzar 11.000 hectàrees més.” Així ho va reiterar el secretari d’Agenda Rural del departament, Oriol Anson, que va assegurar que es treballa amb la comunitat de regants del Canal d’Urgell per decidir “quan i com s’han d’iniciar les obres”, va assegurar.

“Sabem que la Generalitat ha de liderar aquest projecte de modernització però cal comptar amb la participació dels regants que són els que han de prendre la decisió d’iniciar aquesta transformació”, va dir.Va afegir que l’aportació del departament al total de les obres que van visitar ahir supera els 2,6 milions d’euros i que la resta anirà a càrrec del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), impulsat per Europa a través de Seiasa i la comunitat de regants. Per la seua part, la secretària d’Estat d’Agricultura i Alimentació, Begoña García, va insistir en la necessitat de lideratge de la Generalitat per fer realitat aquest projecte de modernització. El president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, va reclamar també celeritat en la formació del nou govern de la Generalitat per evitar el retard de les obres. En aquest sentit, Anson va afegir que la modernització i transformació del regadiu seran prioritàries per al nou Govern al tractar-se d’un projecte clau per a Lleida, per al país i per millorar la gestió de l’aigua, “i formarà part de l’agenda del nou Govern”.

Visita guiada al museu dels Canals d’Urgell

La secretària d’Estat d’Agricultura, Begoña García, i el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, juntament amb els màxims representants de l’empresa pública Seiasa i diferents personalitats, van visitar el centre d’interpretació de la història d’aquesta infraestructura de la mà de la directora de la fundació, Maribel Pedrol.