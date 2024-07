Un veí de Torregrossa de 91 anys mor en un accident a l'LV-2001 a Mollerussa

Indret on ha tingut lloc l'accident mortal.Magdalena Altisent

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Aquest migdia s’ha registrat un sinistre viari mortal a l’LV-2001 al punt quilomètric 1,2 al terme municipal de Mollerussa. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 11.49 h.

Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït la sortida de via d’un turisme. Ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Es tracta d’un home de 91 anys, R.S.C., veí de Torregrossa.

En el sinistre hi han treballat una patrulla dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i una unitat terrestre del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).