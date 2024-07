Mor un conductor de Torregrossa en un xoc a Mollerussa

Un conductor de Torregrossa de 91 anys va morir ahir al migdia en un accident de trànsit a Mollerussa, a la carretera que uneix aquestes dos localitats del Pla d’Urgell (LV-2001). Els serveis d’emergència van ser alertats a les 11.49 hores, segons va informar el Servei Català de Trànsit.

Per causes que encara s’estan investigant, un turisme va sortir de la via i va impactar amb un contenidor metàl·lic de grans dimensions que hi havia en una esplanada, al quilòmetre 1,2 de la carretera.

A conseqüència del sinistre, va morir el conductor i únic ocupant del vehicle. La víctima mortal és R.S.C., un veí de 91 anys de Torregrossa. Al lloc del sinistre van acudir una patrulla dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’accident no va causar retencions.

Amb la d’ahir, ja són setze les persones que han mort aquest any d’accident de trànsit a les comarques de Lleida, les mateixes que en el mateix període de l’any passat. Així mateix, una de cada tres víctimes era dels col·lectius considerats vulnerables (motoristes, ciclistes, usuaris de patinet i vianants).

Concretament, han mort cinc motoristes –quatre dels quals en els anteriors sinistres mortals al d’ahir a Mollerussa– i una vianant. Al seu torn, el conductor de Torregrossa és la víctima de més edat a la demarcació. Així mateix, aquest any han perdut la vida un total de setanta-set persones en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons les dades de Trànsit.