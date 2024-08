Les colles recuperen el protagonisme a les festes a Linyola

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les colles tornaran a tenir un protagonisme destacat a la festa major de Linyola, que se celebrarà del 14 al 18 d’agost. Seran un total de divuit grups que s’instal·laran a la pista poliesportiva descoberta i estaran en actiu tots els dies, com a complement als concerts i activitats culturals que formen part de la programació de la festa. L’organització va a càrrec de l’Agrupació del Jovent, entitat que ja compta amb uns vint-i-cinc membres, juntament amb la comissió de festes. Entre les activitats previstes destaca la d’un concurs de paelles, que es farà dijous; o les Olimpíades Rurals, que es disputen divendres.

La programació de festa major inclou activitats per a tots els públics com una festa de DJ amb Marsal Ventura o Edgar Manchado, dimecres; una cantada de la coral Flor de Lli, Espiga d’Or i Bellcant dijous o teatre amb la comèdia Toc Toc, divendres. Aquest any, la pregonera de la celebració serà l’actriu Andrea Trepat en un acte previst per a dimecres.Al seu torn, Torregrossa celebrarà les festes durant els mateixos dies, amb actes com un correfoc dimecres a la nit, una cursa d’obstacles per als més joves divendres o el concert de dissabte amb 31 FAM, Angangas, DJ Matt Lasong. Diumenge, monòleg amb Ángel Miralles.

