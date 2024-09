Les obres del nou col·legi, en marxa

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat ha iniciat les obres de construcció del nou col·legi de Primària del Poal que substituirà l’actual equipament, ubicat als baixos de l’edifici consistorial. Serà en un solar que el consistori va cedir a la Generalitat el 2007 i els treballs compten amb un pressupost d’1,2 milions d’euros. L’alcaldessa, Estela Lleonart, va explicar que es tracta d’una vella reivindicació que arriba després de dos dècades de peticions.

El projecte va haver de refer-se per adaptar-lo als terrenys, qualificats com a zona inundable, la qual cosa va causar més retards. Aquest any, el consistori va amenaçar d’organitzar propostes si l’administració catalana no posava en marxa la construcció. Finalment, la Generalitat va assegurar que les obres començarien al setembre. I així ha estat. “El necessitem. Ara els estudiants han de sortir a la plaça per canviar d’aula, un espai que també s’utilitza com a pati, ja que el del centre és molt petit”, va remarcar l’alcaldessa.El nou equipament tindrà una biblioteca, així com una cuina. Lleonart va assegurar que aprofitant l’actuació s’habilitarà en el mateix complex educatiu un espai com a guarderia, que també es troba al mateix edifici consistorial. “A l’estiu, una de les finestres va caure. L’edifici s’ha quedat obsolet. Per a aquest curs s’ha hagut d’habilitar una altra saleta per poder acollir els més petits”, va remarcar l’alcaldessa. En aquest cas, les obres les assumirà el consistori. “D’aquesta manera, es concentrarà tota l’oferta educativa en un mateix lloc”, va apuntar Lleonart. Així, la previsió és que els treballs estiguin llestos l’estiu que ve perquè sigui operatiu el curs 2025-2026. A més a més, el consistori preveu convertir l’actual col·legi en un centre de serveis.

Un dels municipis de Lleida que inicien el curs en un col·legi nou és el Palau d’Anglesola i el centre, l’Arnau Berenguer. Aquest equipament es va estrenar la primavera passada i compta amb un total de 147 alumnes a Primària. L’equipament també compta finalment amb una guarderia municipal que té per a aquest curs un total de 21 inscrits.D’altra banda, a la capital del Pla, Mollerussa, van iniciar dilluns el curs un total de 3.047 alumnes. D’aquests, 1.481 ho van fer a Primària, de manera que és el col·legi concertat Vedruna el que compta amb més inscrits, amb un total de 515 alumnes. El segueixen el Pompeu Fabra, amb 414, l’Ignasi Peraire, amb 331 i Les Arrels, amb 222.A Secundària són 1.566 estudiants. L’institut La Serra en té 478. Al Terres de Ponent, amb alumnes de Mollerussa, 407, seguit de La Salle, amb 367, i finalment El Salt del Duran, amb 314.