Mollerussa proposa un pla de mobilitat que vol afavorir els vianants i racionalitzar l’ús del cotxe

L’Ajuntament de Mollerussa portarà a l’aprovació del Ple ordinari del setembre l’aprovació inicial del pla de mobilitat, el qual inclou 55 mesures agrupades en 8 àmbits diferents amb l’objectiu d’establir un model més sostenible que millori la qualitat de vida, afavorint zones de vianants i racionalitzant l’ús del vehicle privat. L’alcalde Marc Solsona ha explicat que és un “document viu” a desplegar els propers sis anys i preveu actuacions per valor de 9,5 milions d'euros. Entre d’altres, hi ha la proposta de reconvertir l’N-II en un eix cívic i suprimir passos a nivell, projecte aquest últim, en el qual s’involucren altres administracions.

L’alcalde ha indicat que es tracta d’un pas més en el procés que ja es va començar el 2022, amb l’adjudicació a l’empresa MCrit que en va fer una diagnosi inicial i va obrir el posterior procés participatiu per recollir propostes dels diferents grups actius de la ciutadania i presentar el document final, un document que està disponible al web municipal.

El regidor de Mobilitat, Pere Garrofé, ha desgranat les propostes més significatives dels vuit àmbits estudiats. Així en el cas de la xarxa de vianants, ha destacat el plantejament d’ampliar l’illa de vianants del centre de la ciutat, reconvertir l’N-II en un eix cívic i suprimir els passos a nivell.

Pel que fa a la xarxa pedalable de la ciutat, plantejada amb 10 quilòmetres de longitud, es proposa que pugui connectar els centres educatius i els equipaments de la ciutat, els quals haurien d’estar dotats dels corresponents aparcaments per aquest ús.

Quant a la xarxa de transport públic, la principal proposta és la d’estudiar la viabilitat d’implantar un servei de transport públic per als municipis de la conurbació i el Parc de la Serra, i respecte a la xarxa de vehicle privat, es vol implantar mesures de reducció de la velocitat i instar a les administracions titulars de les vies d’accés a Mollerussa a fer el canvi de titularitat en els trams urbans. També hi ha mesures pel que fa a l’aparcament, on s’aposta per promoure zones d’estacionament dissuasives perimetrals, i respecte a la distribució urbana de mercaderies, es proposa implantar sistemes ecològics per controlar les zones de càrrega i descàrrega.

En l’apartat d’educació, promoció i sensibilització es proposa incidir en els centres educatius i el referent a la gestió de la mobilitat, centrar-se en l’adaptació de les ordenances de mobilitat.