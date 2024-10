La Fira de la Poma de Barbens repeteix la gimcana de tractors

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Art, gastronomia i tradicions tornen al municipi de Barbens el cap de setmana per celebrar la 41 edició de la Fira de la Poma. El certamen inclourà una vintena de propostes, moltes de les quals dedicades a aquesta fruita reina al Pla d’Urgell. Així, per començar, l’acte inaugural de la fira comptarà amb una demostració de cuina amb poma a càrrec del xef de La Boscana Joel Castanyé. Serà a la Llar de Jubilats i inclourà una degustació de plats que tenen la poma com un dels seus ingredients. Posteriorment, s’inaugurarà una exposició de pintures col·lectiva a la sala de les quadres de l’ajuntament dedicada a aquesta fruita a càrrec de Grup d’Art.cat.

Al migdia la zona de les barbacoes acollirà un vermut musical. El servei de barra anirà a càrrec de l’AFA de l’escola Sant Roc. A la tarda hi haurà jocs infantils i un tast de sidra La Solana de Puigverd de Lleida. També se celebrarà un concurs de trencaclosques i, per acabar la jornada, un sopar popular al poliesportiu. Per diumenge, les tradicions tindran el seu protagonisme amb una exposició de tractors antics, en col·laboració amb els Amics dels Tractors Antics de Ponent.També es repetirà l’exitosa gimcana de tractors, amb la col·laboració de diferents empreses del territori com Tallers A. Miquel de Sidamon, Baltrons, Raimat Reparacions i la Cooperativa d’Ivars. Els participants hauran de portar a terme diferents proves d’habilitat i hi haurà premis per als qui les aconsegueixin fer en el mínim de temps possible.Al migdia es farà una cercavila presidida pel gegantó Poma Pometa i els capgrossos de Barbens, juntament amb la colla gegantera i grallera de L’Arreu de Mollerussa. El servei de barra anirà a càrrec, en aquesta ocasió, de la nova Associació Dones Indianes de Barbens.

Per tancar les festes en aquest municipi del Pla d’Urgell, els més petits podran gaudir de l’espectacle infantil La gallina dels ous d’or, de Zum Zum Teatre, al pati del castell, i el pavelló poliesportiu serà escenari d’un concert i sessió de ball.