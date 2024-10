Projecte a l’escola Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell per impulsar la qualitat educativa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’escola Ramon Ferrerons de Bell-lloc d’Urgell és un dels centres educatius que participarà durant els propers tres anys en la segona edició del Programa d’Acceleració de la Transformació Educativa (Pacte), del departament d’Educació. De fet, es tracta de l’únic centre de la demarcació lleidatana que participarà en el programa en aquesta ocasió, que té com a finalitat actualitzar els projectes educatius de centre (PEC) d’un total de disset escoles de Catalunya per millorar els resultats d’aprenentatge dels alumnes.

A grans trets, el Pacte suposa el desplegament de noves metodologies de treball globalitzat; l’avaluació formativa competencial o la redefinició del propòsit institucional del centre. Per a això, l’escola al Pla d’Urgell rebrà acompanyament, recursos i eines per desenvolupar un pla estratègic en la mesura de les seues necessitats i àrees de millora, incorporant noves metodologies de treball, formes d’avaluació o mesures d’inclusió. Tot a fi de formar una ciutadania crítica i solidària, que vetlli per una convivència pacífica i responsable i capaç d’adaptar-se als reptes i aspiracions del segle XXI, segons van explicar fonts d’Educació.

D’aquesta manera, activitats com les comunitats de pràctica educativa; programes de visites i estades; suport documental per a la fonamentació pedagògica; acompanyament del facilitador en horari lectiu o dinàmiques i orientacions perquè els centres participants adquireixin autonomia al llarg del procés són alguns dels recursos que facilitarà el departament.