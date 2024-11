Catorze formatgeries se citen a la desena mostra del Palau

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El Palau d’Anglesola celebrarà els deu anys de la Mostra de Formatges Artesans de Ponent reunint un total de 14 formatgeries artesanes, de les quals 6 són de Ponent. És la xifra màxima de participants, la qual cosa representa tot un èxit de participació i mostra que “la cultura formatgera no para de créixer” a Catalunya, tal com va remarcar Robert Camps, de Formatges Camps del Palau d’Anglesola. Entre les novetats del certamen destaca un tast a cegues de formatges maridats amb vi o un concurs de pastissos de formatge al qual poden inscriure’s adults i nens (hauran de portar la seua elaboració feta de casa). El títol de Formatger d’Honor serà aquest any per al Mag Lari i el seu nomenament es farà efectiu en un acte previst diumenge al migdia, que comptarà amb la presència del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, i el president de la Diputació, Joan Talarn.

També hi haurà sessions de cuina en directe a càrrec de Víctor Nicolau, de PlusFresc, o Ivan de la Mata, d’On Egin de Linyola. L’agenda inclou música en directe a càrrec del grup Inuits i el personatge de l’Esperanceta visitarà el certamen.La presentació de la mostra es va portar a terme ahir en un dels supermercats Plusfresc de Mollerussa. Va comptar amb la participació del president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, que va destacar la importància que els més petits es familiaritzin de “forma lúdica” amb els productes artesans. L’alcalde del Palau, Francesc Balcells, va remarcar que la primera activitat es durà a terme ja dissabte, amb un sopar centrat en propostes elaborades amb formatge. La mostra compta amb el suport de PlusFresc i el seu director de comunicació, Joan David Porté, va destacar l’aposta d’aquesta cadena de supermercats per promocionar els productors locals.Per la seua part, Robert Camps va remarcar que Catalunya ja compta amb un total de 120 formatgeries, de les quals 81 formen part del Gremi de Formatgers Artesans de Catalunya.

Robert Camps va anunciar un projecte de construcció d’unes noves instal·lacions per poder ampliar Formatges Camps en una zona pròxima al pavelló poliesportiu. Una vegada estiguin llestes, treballaran en la creació d’un nou formatge.