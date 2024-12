El nou centre d'urgències de Mollerussa ja està en funcionament

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’edifici annex al CAP Mollerussa ha obert aquest dilluns les seues portes per atendre l’activitat sanitària urgent de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Pla d’Urgell en horari de 24 hores, tots els dies de l’any. Aquesta atenció, que fins ara es realitzava al CAP, es trasllada al nou edifici, que a més acull una base del Sistema d’Emergències Mèdiques i, en els propers dies, també s’hi traslladarà el servei de radiologia convencional.

Segons explica Salut, la posada en marxa d’aquest centre, de 1.236 metres quadrats, permetrà oferir una millor resposta a les necessitats assistencials de la població, assolint un major nivell de resolució a les urgències i amb un espai més ampli i adequat. A mitjans de desembre s’hi traslladarà el servei de radiologia convencional i, més endavant, s’hi instal·laran els dispositius per a la realització de proves analítiques amb química seca que, un cop disponibles, permetran oferir una resposta més àgil i eficaç als pacients.

El nou equipament disposa d’una una zona per atenció a les urgències amb 6 consultes, una sala d’emergències vitals i 3 boxes assistencials polivalents; 8 boxes polivalents per extraccions i cures; 2 sales de diagnòstic per la imatge; 1 sala per ecografies; 1 zona diferenciada per a l’atenció a patologies respiratòries; 4 sales de treball per a professionals; zona de vestidors de tots els professionals; dormitoris per a professionals i zones de serveis. L’edifici compta a més amb espais de recepció i atenció al ciutadà amb accés directe per a les urgències, i una base del SEM que acollirà dues unitats les 24 hores.

El trasllat dels diferents serveis al nou edifici permetrà alliberar espai al CAP, de 2.588 metres quadrats, que es remodelarà properament.

Inicialment, el dispositiu començarà atenent les urgències de la població de l’ABS Pla d’Urgell, però està previst que durant l’any vinent funcioni ja a ple rendiment com a CUAP (Centre d’Urgències d’Atenció Primària), per donar servei d’atenció continuada i urgent de baixa i mitjana complexitat a unes 65.000 persones de les comarques del Pla d’Urgell (ABS Pla d’Urgell), les Garrigues (ABS Les Borges Blanques) i l’Urgell (ABS Agramunt, Bellpuig i Tàrrega). D’aquesta forma, el de Mollerussa el serà el segon CUAP de la Regió Sanitària Lleida, després del de Lleida ciutat. Això comportarà una millora en l’atenció de proximitat i que la ciutadania del Pla d’Urgell i voltants no s’hagi de desplaçar a Lleida per urgències de mitjana i baixa complexitat.

L’obra ha tingut un pressupost d’uns 3.718.000 euros i ha estat finançada pel Servei Català de la Salut amb fons europeus REACT. El terreny ha estat cedit per l’Ajuntament de Mollerussa.