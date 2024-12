Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de mil persones ja han utilitzat la pista de gel de Mollerussa, que va obrir les portes dijous passat per marcar l’inici de la campanya comercial de Nadal a la capital del Pla d’Urgell. Així ho va confirmar la presidenta de l’associació Mollerussa Comercial, Lídia Vilaltella, que es va mostrar satisfeta amb l’èxit inicial, assegurant que ha contribuït a incrementar el nombre de visites a la ciutat durant el cap de setmana. Aquesta instal·lació arriba per primera vegada a la ciutat i actualment només n’hi ha una altra a Lleida. Està ubicada entre els carrers Ferrer i Busquets i President Macià i estarà oberta fins al 6 de gener. Per evitar incidents, hi ha monitors que ajuden els patinadors novells. Escoles de Mollerussa han confirmat la seua visita aquesta setmana.

La pista de gel de la capital del Pla d’Urgell obrirà fins al 19 de desembre les tardes dels dies feiners, de les 17.00 a les 21.00 hores. L’horari dels caps de setmana i festius, així com els laborables a partir del 20 de desembre fins al final d’aquestes festes, serà de les 11.00 a les 14.30 i de les 16.00 a les 21.00. Les entrades tenen un preu de 7 euros. Els comerços adherits a l’associació Mollerussa Comercial reparteixen entre els seus clients vals de descompte de 2 euros.