Tions i tiones envaeixen el Pla d'Urgell

Publicat per Joan Gómez

El tió és un dels personatges més estimats de la tradició nadalenca a Catalunya i el Pla d’Urgell ja ha celebrat diverses activitats per buscar-lo en diferents punts dels pobles a la comarca. A Miralcamp es van reunir diumenge un centenar de veïns en una iniciativa que es va portar a terme a la zona de la pista de petanca del grup Bellavista. En aquesta ocasió, van poder trobar tant el tió com la seua companya, la tiona.

Una vegada trobats tots els tions amagats, es va oferir a les famílies un esmorzar amb coca i xocolate. A Linyola, el tió és un dels grans protagonistes de Nadal. El consistori ha organitzat l’activitat Tions dels Oficis: pel municipi s’han repartit davant de diferents espais com el consultori mèdic o la cooperativa aquestes figures nadalenques per explicar els oficis existents al municipi. Els participants que els visitin tots rebran un reconeixement per part del consistori. Diumenge, els veïns van poder participar en la recerca dels tions, que seguiran en aquest municipi fins al 7 de gener.

Les famílies de Barbens que també van buscar el tió. -A. Barbens

L’activitat també es va portar a terme l’1 de desembre al poble de Barbens, amb molta participació de famílies. Els més petits van poder participar en la creació d’un titella amb forma de tió i també decorar els arbres de la plaça Catalunya, iniciatives que van comptar amb la col·laboració de l’Associació de Famílies d’Alumnes de Barbens.