Màquines per netejar l'aire del Salt del Duran

L’institut Salt del Duran de Mollerussa compta des d’aquest dimarts amb nou purificadors d’aire, a l’espera de ser instal·lats. Aquesta és la primera acció que han portat a terme els serveis territorials d’Educació a Lleida després de les queixes de les famílies d’aquest centre educatiu del Pla d’Urgell, que van denunciar l’excés de diòxid de carboni a l’aire. També està aprovada la substitució del 50% del terra del centre l’any que ve, tot i que el departament intentarà completar la totalitat de l’obra durant el mateix curs acadèmic. Les obres arriben després de denunciar la comunitat educativa que el centre està construït amb materials que desprenen pudors i poden arribar a ocasionar al·lèrgies.

El regidor d’Educació de Mollerussa, Raül Aguilar, va destacar que el departament ha estat “alerta” per trobar una solució a aquest problema i va explicar que estava prevista una reunió amb la consellera d’Educació el dia 19 que finalment es va posposar. Juntament amb la problemàtica d’aquest centre, Aguilar va remarcar que, a Secundària, hi ha la “gran reivindicació” de fer obres d’adaptació del Terres de Ponent per facilitar que alumnes que utilitzen cadira de rodes accedeixin a altres plantes, així com la seua ampliació, ja que acull uns 500 estudiants.