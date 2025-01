Abandona el cotxe sobre les vies a Golmés i obliga a parar un tren

Un conductor va abandonar ahir el seu cotxe sobre les vies del tren a Golmés i això va obligar a aturar més de mitja hora un comboi en direcció a Lleida. Va succeir al matí, passades les 7.00 hores, quan el vehicle va accedir al pas a nivell d’aquesta localitat del Pla d’Urgell. En lloc de creuar-lo, va girar i va començar a circular entre els raïls fins que hi va quedar encallat, tot just uns metres més enllà de l’encreuament. El xòfer va baixar llavors de l’automòbil i el va deixar amb els fars encesos.

Poc temps després, passades les 7.20 hores, va passar per allà el tren de la línia RL4 que havia partit de Terrassa a les 5.20 hores. El fet que el cotxe sobre les vies tingués els fars encesos i estigués en un tram en línia recta amb una gran visibilitat va facilitar que el comboi pogués aturar-se a temps, per la qual cosa no es va haver de lamentar ferits ni tampoc danys materials. El conductor es trobava a prop del cotxe en aquell moment.

Al lloc dels fets van acudir agents dels Mossos d’Esquadra i efectius dels Bombers de la Generalitat, mentre que el tren va retrocedir fins a l’estació de Golmés per esperar allà que aclarissin la via.

Segons fonts de Renfe, el comboi va quedar aturat uns 36 minuts i va poder reprendre el trajecte cap a la ciutat de Lleida a les 8.05, una vegada els Bombers van poder retirar el cotxe de la via fèrria.

Els Mossos d’Esquadra van determinar que el conductor del cotxe no havia consumit alcohol ni drogues i van apuntar la possibilitat que hagués circulat sobre les vies del tren de forma involuntària, a l’haver-les confós amb un camí lateral. No van presentar denúncia contra ell, però van immobilitzar el vehicle, al constatar que el xòfer no tenia un permís homologat per conduir a Espanya.

El pas a nivell de Golmés és un dels que la Generalitat planteja eliminar a curt termini a la línia ferroviària Lleida-Manresa-Barcelona. El mes de novembre passat, el Govern va anunciar la licitació dels projectes per suprimir-lo, amb el de Mollerussa.

En els dos casos es planteja la construcció de passos inferiors per a vianants i ciclistes i la integració urbanística d’aquests encreuaments. També està prevista la creació d’un camí paral·lel a la via, pel nord i apte per a vehicles, que enllaçarà Mollerussa amb la zona del cementiri i el camí del Palau a Golmés.