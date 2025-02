Expropiacions per al pont sobre la via del tren a Golmés

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Golmés ha reservat una partida de 80.000 euros per iniciar les expropiacions de terrenys a la zona on està previst construir un pont sobre la via del tren. Formarà part d’una nova via que permetrà connectar la carretera N-II amb el futur Vial Nord (la variant que unirà l’enllaç de l’autovia a Mollerussa amb les carreteres de Vila-sana, Linyola i finalment Golmés), en un punt pròxim al polígon Golparc. Aquest és un dels punts destacats del pressupost municipal per al 2025, que ascendeix a 2.331.623,82 euros. El consistori el va aprovar en un ple ordinari a finals de desembre.

El capítol d’inversions ascendeix a 300.000 euros i contempla obres com la instal·lació d’una marquesina exterior al col·legi de primària Francesc Arenes o la col·locació de grades per al públic al camp de futbol.

Per un altre costat, també hi ha previstes obres com la construcció d’una pista poliesportiva polivalent i l’adequació de la cuina, espais i mobiliari del bar del poliesportiu. Així mateix, es compraran les antenes necessàries per crear una emissora municipal i es reformarà la planta potabilitzadora amb el canvi d’aixetes de vàlvules manuals.

Pel que fa al capítol de despeses, es mantenen els programes de serveis socials i d’atenció a la tercera edat. Destaca el fet que el Centre de Serveis, la seu del qual és al Centre Cívic, passarà a ser gestionat per l’associació Acudam de Mollerussa, després de licitar-se aquest servei el mes d’octubre passat.

També s’ha habilitat una partida de 178.000 euros, un 58% més que en el pressupost del 2024, per portar millores a la via pública, parcs i jardins i augmentar la freqüència dels treballs de neteja. Val a destacar que, per a aquest any, es convocarà un concurs públic per a una plaça de cap de brigada municipal.

El municipi de Golmés també aposta per les energies renovables. Així, aquest any ha començat a funcionar la planta fotovoltaica a la planta potabilitzadora, i aquest trimestre que ve es preveu posar en marxa la planta del pavelló poliesportiu per a autoconsum als equipaments municipals.